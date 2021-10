Schwerer Arbeitsunfall in Mannheim - 31-Jähriger erliegt Verletzungen

Mannheim. Der bei einem schweren Arbeitsunfall am Montagvormittag lebensgefährlich verletzte 31-jährige Dachdecker ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei Mannheim am Donnerstagvormittag mit. Der bei dem Unfall im Mannheimer Rheinauhafen ebenfalls schwer verletzte 43-Jährige befindet sich laut Polizeiangaben nach wie vor in der Klinik, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Wie bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sich die beiden Dachdecker auf dem Dach einer Firmenhalle in der Essener Straße aufgehalten, um dieses zu inspizieren. Dabei brachen sie aus bislang unbekannten Gründen durch das Dach hindurch und stürzten rund acht Meter in die Tiefe.