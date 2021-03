Sandhausen. Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Sonntagmorgen auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen. Nach Angaben eines Augenzeugen fuhr der Fahrer eines 3er BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidelberg. Etwa 500 Meter vor der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost fuhr der Autofahrer ungebremst auf einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW-Passat auf. Beide Autos kamen schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Autofahrer aus dem VW konnte selbst aus dem Auto aussteigen und hat nach eigenen Angaben nur leichte Nackenschmerzen erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte an der Unfallstelle verbleiben. Der BMW-Fahrer wurde offenbar schwerer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Warum der BMW-Fahrer aufgefahren ist (es handelte sich um ein Mietfahrzeug), ist nicht bekannt. Der rechte Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

