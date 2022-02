Schwerer Unfall auf A 659 bei Viernheim

Viernheim. Auf der A659 bei Viernheim hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr in Fahrtrichtung Weinheim ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eines der Fahrzeuge überschlug sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Unfallbeteiligter ungebremst auf ein Stauende aufgefahren und schob zwei vor sich befindliche Fahrzeuge aufeinander. Über die Schwere der Verletzungen der Fahrzeuginsassen ist laut Polizei noch nichts bekannt. Der Verkehr wird derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kann zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Da weiterhin Rettungskräfte auf Anfahrt an die Einsatzörtlichkeit sind, bittet die Polizei, auf das Einhalten der Rettungsgasse zu achten!

