Schwerer Unfall auf L 560 - Fünf Personen teils schwer verletzt

Neulußheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagnachmittag auf der L 560 zwischen Neulußheim und Waghäusel fünf Personen teils schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach habe sich der Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegen 16.30 Uhr ereignet. Mutmaßlich durch ein Ausweichmanöver geriet ein ein 20-jähriger mit seinem BMW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Opel eines 32-jährigen. Der BMW krachte anschließend gegen eine Schutzplanke. Bei dem Aufprall wurde der Unfallverursacher und zwei seiner Mitfahrer leicht sowie ein Mitfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 32-jährige OPEL Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die L 560 im betreffenden Teilstück ab 16.45 Uhr voll gesperrt und konnte erst um 21.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund des mäßigen Verkehrsaufkommen entstand laut Polizei kein größerer Rückstau.