Schwerer Unfall in Schwetzingen – Frontalzusammenstoß löst Sperrung aus

Schwetzingen. Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr ereignete sich auf der Friedrichsfelder Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei am Montagmorgen wollte ein 53-jähriger Fahrer eines Audi A5 von der Friedrichsfelder Straße nach links in Richtung B36 abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer offenbar einen entgegenkommenden 58-jährigen Fahrer eines Mercedes aus Richtung Schwetzingen. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, wurden beide Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro. Die Abfahrt von der B535 kommend war während der Unfallaufnahme gesperrt.

