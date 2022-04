Schwerer Unfall: Kreuz Heidelberg Richtung Karlsruhe gesperrt

Heidelberg/Schwetzingen. Kurz vor 14 Uhr kam es am Ostermontag zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw auf der BAB 5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen. Aufgrund von mehreren Verletzten, so die Polizei, sind neben der Polizei auch Rettungskräfte auf der Autobahn im Einsatz. Hierdurch ist aktuell die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe ab dem Kreuz Heidelberg gesperrt. Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Karlsruhe werden gebeten, bereits ab dem Kreuz Weinheim auf die BAB 659 und ab dem Kreuz Viernheim auf die BAB 6 bis zum Kreuz Walldorf auszuweichen. Zurzeit hat sich ein Rückstau in Höhe von fünf Kilometern gebildet.

