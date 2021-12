Schwerer Unfall: Speyerer Straße Richtung Schwetzingen fast zwei Stunden gesperrt

Heidelberg. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls am Montagmorgen ist die Speyerer Straße in Heidelberg in Richtung Schwetzingen ab der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster Straße stadtauswärts für knapp zwei Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 7 Uhr. Mindestens eine Person soll sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt haben soll.

Zwei beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde inzwischen wieder freigegeben. Im Berufsverkehr kam es mitunter zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.