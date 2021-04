Schwetzingen. Ein festgefahrener Schwertransport in einer Baustelle auf der A6 bei Schwetzingen sorgt aktuell für erhebliche Verkehrsbehinderungen zwischen dem Viernheimer Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen. Fast zehn Kilometer lang staut sich der Verkehr in Richtung Heilbronn, der rechte Fahrstreifen ist in Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen gesperrt. Gegen 13.50 hat sich der 2,80 Meter breite Schwertransport festgefahren und kommt nun nicht mehr weiter. Das Fahrzeug kommt aus Hamburg und hat eine Maschine geladen.

Laut Fahrer geht die Fahrtroute über die A6 durch diese Baustelle. Das Problem: Der rechte Fahrstreifen innerhalb der Baustelle ist nur maximal 2,80 Meter breit. Somit gibt es kein durchkommen mehr.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit laut Angaben der Polizei an. Um kurz nach 14 Uhr musste die Autobahn zwischen Viernheimer Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim / Schwetzingen vollgesperrt werden. Der Verkehr, welcher sich über mehrere Kilometer zwischen Mannheim-Neckarau und Kreuz Mannheim staut, wird örtlich umgeleitet. Die Polizei empfiehlt von Viernheim kommend Richtung Süden am ABK Mannheim über die BAB 656 auf die BAB 5 Richtung Karlsruhe zu fahren.