Schwetzingen: Agentur informiert Frauen aus dem Ausland über Arbeiten in Deutschland

Der Anteil an Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist in den vergangenen Jahren gesunken. Was zunächst einmal erstaunlich und simplifiziert klingt, ist allerdings etwas, das Kerstin Brucker bestätigen kann – und ändern möchte. Brucker ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Heidelberg und somit fällt auch das oben genannte Phänomen in ihren Fachbereich.

„Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess verstärkt, aber es zeichnete sich schon davor ab“, erklärt Brucker im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Grund ist ihrer Erfahrung nach folgender: Frauen sehen sich gezwungen, wieder öfter und mehr die Betreuung für Kinder oder die Pflege von Angehörigen zu übernehmen als noch vor einigen Jahren. „Frauen sind ein besonders förderungsfähiger Personenkreis“, erläutert Brucker, „und da müssen wir ansetzen.“ Auch, weil ein großes Potenzial für den Arbeitsmarkt da ist.

Zeiten des Wandels

Dementsprechend hat die Agentur für Arbeit anlässlich der Interkulturellen Woche in Schwetzingen am Mittwoch auch eine besondere Aktion organisiert: eine Informationsveranstaltung für Frauen mit Migrationserfahrung über das Arbeiten in Deutschland. Bei genau diesem Personenkreis sieht sich die Bundesagentur selbst in der Verantwortung – auch in Bezug auf den altbekannten Satz „Die Amtssprache ist Deutsch.“ „In der Hinsicht sind wir im Wandel“, versichert Brucker. So arbeiten Jobcenter und Arbeitsagentur mittlerweile entweder gezielt mit Dolmetschern oder spannen Mitarbeiter ein, die selbst Fremdsprachen sprechen können. „Die Sprache ist auf dem Weg zum Arbeitsmarkt für Menschen aus dem Ausland natürlich der Schlüssel“, fügt Stefan Radtke, Leiter der Schwetzinger Geschäftsstelle hinzu.

Dementsprechend steht die Sprachförderung immer an erster Stelle. Doch ein mögliches Anerkennungsverfahren von im Ausland erworbenen Kompetenzen oder Bildungsabschlüssen folgt auf dem Fuße. Hier muss Kerstin Brucker allerdings zugeben, dass der Prozess weder für jeden Berufszweig gleich, noch immer besonders einfach ist. „Es ist unsere Aufgabe, den Menschen damit zu helfen oder sie an die entsprechenden Profis weiterzuvermitteln“, fasst sie zusammen. Mit „Profis“ meint sie in diesem Zusammenhang verschiedene Netzwerkpartner der Agentur, im vorliegenden Fall beispielsweise das Interkulturelle Bildungszentrum Mannheim (Ikubiz), das sich auch an der Infoveranstaltung beteiligt hat.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigen sich die Organisatoren zufrieden. „Es waren etwa 30 Frauen dabei“, resümiert Simone Stecher vom Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis. Den Anwesenden seien zwar viele Ratschläge vermittelt worden, „aber es ging auch besonders um die persönlichen Gespräche in den Pausen und im Anschluss“, so Stefan Radtke. Und die habe es gegeben.

Doch nicht nur die Arbeitsagentur und die Jobcenter sind im Wandel. „Auch Arbeitgeber haben verstanden, dass sie flexibler werden müssen“, weiß Kerstin Brucker zu berichten. „Da geht es um Angebote wie Homeoffice oder Telearbeit, grundsätzlich aber vor allem um eine familienfreundliche Personalpolitik.“ Das betreffe besonders die eingangs angesprochenen Frauen, die von Betreuungsaufgaben vereinnahmt werden. „Auch die Flexibilität der Arbeitgeber hat Corona verstärkt“, blickt Radtke auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Doch der Weg, und das ist im Gespräch zu spüren, ist noch lange nicht zu Ende gegangen.