Schwetzingen als Partnerstadt der Buga 23 Mannheim: Vortrag zur Gartenkunst

Schwetzingen. Die Buga 23 lässt nicht mehr lange auf sich warten und in der offiziellen Partnerstadt Schwetzingen ist das Thema schon präsent: Mit einem Vortrag von Dr. Matthias Quast zu „Gartenkunst und Villenbau in Italien“ startet die Aktion „Sommerfrische 2023“ am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr im Palais Hirsch. Der Heidelberger Dr. phil. Matthias Quast ist Kunst- und Architekturhistoriker, hat sich auf die Architekturgeschichte Italiens spezialisiert, wo er viele Jahre gelebt hat.

In seinem dreiteiligen Vortrag erläutert er die Bedeutung und Verwendung des im Sprachgebrauch häufig verwendeten Wortes „Villa“ und geht auf die verschiedenen Villentypen mit ihren jeweiligen Funktionen ein. Anschauliche Beispiele runden den Vortrag ab.