Schwetzingen: Autofahrer beschädigt Mercedes und flüchtet

Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend in Schwetzingen einen Mercedes beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios - aufgrund der genannten Adresse in der Straße Am langen Sand muss es sich um die Filiale von "Venice Beach" handeln.

Der Täter beschädigte die vordere Stoßstange auf der Fahrerseite des geparkten Mercedes-Benz und hinterließ blaue Lackspuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Täterhinweise gibt es bisher keine. Dementsprechend bittet die Polizei Zeugen, die rund um den Parkplatz verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, darum, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.