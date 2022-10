Schwetzingen: Autofahrerin ignoriert rote Ampel und verursacht Unfall

Schwetzingen. Zu einem Autounfall ist esm Donnerstagnachmittag auf der Schwetzinger Straße zwischen Schwetzingen und Ketsch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 47-jährige Opel-Fahrerin auf der Kreisstraße 4250 in Fahrtrichtung Ketsch, missachtete vermutlich eine rote Ampel und kollidierte mit einer bevorrechtigten 56-jährigen VW-Fahrerindie auf der Landesstraße 599 in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die beiden unfallbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die L 599 in Fahrtrichtung Schwetzingen sowie die Kreisstraße 4250 in Richtung L 599 mussten während der Unfallaufnahme vor Ort gesperrt werden. Der Verkehr musste aus Fahrtrichtung Schwetzingen über die L 599 abgeleitet werden.