Schwetzingen beim Stadtradeln Dritter im Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis beteiligten sich fast 9000 Menschen am Stadtradeln. Schwetzingen war dieses Jahr mit 456 aktiven Teilnehmer in 19 Teams vertreten. Gemeinsam erradelten sie stolze 106 273 Kilometer – eine neue Bestleistung für die Spargelstadt. So wurden 16 Tonnen CO2 eingespart werden und Schwetzingen landete auf Platz drei in der Kategorie der Kommunen bis 49 999 Einwohner.

Besonders fleißig radelte wieder das Team des Hebel-Gymnasiums (wir berichteten): Mit 18 469 Kilometern belegt es den ersten Platz in der Teamwertung. In der Einzelwertung liegt Klaus Freyburger ganz vorn. Er sammelte 1882 Kilometer. Das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf ist der RSV Kurpfalz Schwetzingen.

„Dieses Jahr können wir auf unser Ergebnis beim Stadtradeln wirklich stolz sein“, erzählt Patrick Cisowski, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. „Trotz der Hitze in der ersten Woche und extrem wechselhaftem Wetter in den beiden letzten Stadtradeln-Wochen haben wir eine neue Bestleistung erzielt. Dass es in der Gesamtwertung des Rhein-Neckar-Kreises dieses Mal nur für Platz drei gereicht hat, sollte uns nicht beeindrucken. Weinheim und Sinsheim waren gut dabei und sind uns – was die Einwohnerzahlen angeht – einfach überlegen.“ Die Städte Weinheim (235 564 Kilometer) und Sinsheim (107 587 km) belegen die ersten beiden Plätze im Rhein-Neckar-Kreis, der mit insgesamt 51 Kommunen beim Stadtradeln vertreten war.

Zwei Preise über je 500 Euro

Auch in diesem Jahr gab es in Schwetzingen wieder zahlreiche Preise zu gewinnen: Der Hauptpreis, ein 500 Euro-Gutschein des „Bike & Fun“-Radshops, ging an Aurelia, eine Schülerin des Privatgymnasiums, die täglich zur Schule radelt. Das Hebel-Gymnasium erhielt zum zweiten Mal den Teampreis – ebenfalls im Wert von 500 Euro. Das Geld soll im kommenden Schuljahr für Rad- oder Klimaschutz-Aktivitäten eingesetzt werden.

Klaus Freyburger durfte sich über seinen Sieg in der Einzelwertung über Kurfürstenkarten freuen. Er gewann bereits zum zweiten Mal: 2019 sammelte er 1460 Kilometer und landete so auf Platz eins. „Seit ich im Homeoffice arbeite, fahre ich vor allem am Wochenende und in den Abendstunden Rad“, erzählt er bei der Preisübergabe. „Und nächstes Jahr mache ich dann die 2000 Kilometer voll.“ In Schwetzingen ist er gerne mit dem Rad unterwegs, Verbesserungsbedarf sieht er aber auch: „Die Ampelschaltung beim Einkaufszentrum im Schälzig zum Beispiel bremst die Radfahrer immer aus. Und auch an anderen Stellen haben Autofahrer oft den Vorrang. Da muss sich was ändern.“ zg