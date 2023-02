Schwetzingen bekommt 20 000 Euro für eine bessere Radkultur

Mit rund 600 000 Euro unterstützt das Land jetzt 14 Kommunen dabei, die Menschen fürs Radfahren zu begeistern. Lokale Aktionen und Service-Angebote für Radbegeisterte, Pendelnde und Gelegenheitsradler runden die Initiative ab, das teilte jetzt das Land mit.

Gemeinsam in die Pedale treten – dieses Ziel verfolgt die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums. Die Förderkommunen können sich auf ein abwechslungsreiches Fahrradjahr freuen: Kommunale Lastenräder, Mitmachaktionen wie die Radschnitzeljagd, Aktionstage, das bekannte Stadtradeln, Radservicepunkte und neue Mobilitätsideen vor Ort ermutigen Bürger, das Auto stehen zu lassen und stattdessen auf das Fahrrad umzusteigen. Die ausgewählten Kommunen führen in enger Zusammenarbeit mit der Landesinitiative jeweils individuell abgestimmte Aktionen durch, die das Rad als Alltagsfahrzeug ins Bewusstsein der Menschen rückt. Ziel ist es, das eigene Rad fahrtauglich zu machen, die vielfältigen und gut ausgebauten Radwege vor Ort kennenzulernen und Freude an der nachhaltigen, gesunden und unkomplizierten Mobilitätsform zu wecken.

Durch die enge Begleitung der Landesinitiative werden die Kommunen auch über den Förderzeitraum hinaus befähigt, professionelle Radverkehrskommunikation durchzuführen. Lahr, Rastatt, Herbolzheim, der Enzkreis, Schwetzingen und Radolfzell am Bodensee erhalten das sogenannte kleine Förderpaket vom Land mit einer Fördersumme von je 20 000 Euro und einer Laufzeit von einem Jahr. Der Eigenanteil der Kommunen liegt bei 5000 Euro. Vier weitere Kommunen – Backnang, Gaggenau, der Landkreis Göppingen und der Zollernalbkreis – haben das kleine Paket bereits in der Vergangenheit umgesetzt und starten 2023 in die zweijährige große Förderung, die darauf aufbaut. Ebenfalls das große Förderpaket erhalten die Städte Aalen, Baden-Baden und Konstanz sowie der Bodenseekreis. Sie führen 2023 die Zusammenarbeit mit der Radkultur im Rahmen des großen Förderpakets fort, die sie im Vorjahr begonnen haben. Innerhalb des großenFörderpakets werden die Kommunen mit mindestens 50 000 Euro gefördert, die Kommunen leisten einen Eigenanteil von mindestens 25 000 Euro.

Verkehrsminister Winfried Hermann betont: „Die Radkultur-Förderung erfüllt zwei wichtige Funktionen: Erstens befähigt sie die Kommunen, ihre Radverkehrskonzepte weiterzuentwickeln. Zweitens ermutigt sie die Menschen vor Ort, das Fahrrad aus der Garage zu holen und aktiv zu nutzen. Ziel ist es, die Wege vor der eigenen Haustür mit dem Fahrrad zu entdecken: zum Kindergarten, Supermarkt oder Arbeitsplatz. Damit das möglichst problemlos gelingt, treiben wir den Ausbau der Infrastruktur Gemeinden voran. “ zg