Erst war es nur ein wilder Gedanke, dann erwuchs daraus mehr und mehr eine sattelfeste Idee: Schwetzingen startet eine Initiative und möchte sich mit der Region für die Olympischen Winterspiele 2030 bewerben!

Das wäre übrigens nicht das erste Mal, dass aus etwas Kleinem etwas Großes wachsen möchte: 2019 hatten Betriebe und Privatpersonen aus Thüringen eine ähnliche Initiative forciert, dass Deutschland – konkret die Bundesländer Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – sich um eine Austragung der Spiele bewerben sollen.

Obwohl die Kandidaturphase für die Winterspiele 2030 noch nicht begonnen hat, gibt es schon Bewerber: Da wären Japan mit Sapporo, die USA, Argentinien, Spanien und Georgien. Warum also nicht die Metropolregion samt Schwetzingen?

Das dachte sich eben auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der diese Idee mit einem engen Gremium bestehend aus Experten für Logistik, Infrastruktur, Sport, Tourismus und Gesellschaft angestoßen hat. Der Klimawandel spielt für seine Entscheidung eine große Rolle. Denn laut Patrick Czyzewski, Klimabeauftragter der Stadt, wird die Entwicklung dahin gehen, dass Schwetzingen und Region durchaus schneesicherer wird als so manches Mittelgebirge – das kann schon gut in neun Jahren der Fall sein.

Platz für Schanze steht schon fest

„Der zurückliegende Winter mit seinen niedrigen Temperaturen und dem Schneefall gerade auch in unseren Breiten hat uns ermutigt, den Schritt in Richtung Olympiabewerbung zu gehen“, äußerst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl auf eine Anfrage dieser Zeitung. An die „große Glocke hängen“ wollte er das Thema noch nicht. Der Gemeinderat sei – bis auf die Grünen-Fraktion – noch nicht eingeweiht. Hinzu komme, dass die Rückmeldung des Internationalen Olympischen Komitees auf die Bewerbungseinreichung noch ausstehe. Doch die Planungen sind im vollen Gange – immerhin gehe es auch um millionenschwere Förderungen.

OB Pöltl: „Was ich verraten kann, ist, dass beispielsweise die Biathlonwettkämpfe durch die Innenstadt führen sollen. Vom Schlossplatz aus fahren die Athleten schließlich in den Schlossgarten, in dessen hinterem Bereich die Schießstände aufgebaut werden. Hier bin ich mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs in engem Kontakt.“ Immerhin gibt es auch die Biathlon World Team Challenge im Fußballstadion „Auf Schalke“ in Gelsenkirchen – warum also nicht auch im Schlosspark? Die Skilangläufer und Nordisch Kombinierten würden diese Strecken dann ebenfalls für ihre Wettkämpfe nutzen.

In Plankstadt habe er mit Bürgermeister Nils Drescher über die Einrichtung einer Schanzenanlage gesprochen. Die Felder, auf denen bislang das Gewerbegebiet „A!real III“ vorgesehen ist (hinter der Welde-Brauerei), seien hierfür geradezu prädestiniert.

Bürgermeister Jens Geiß aus Oftersheim, bekennender Rennrodelfan, ist bereits im Gespräch mit einem privaten Anbieter, um eine Rennrodelanlage bauen zu lassen. Freilich müssten dafür die Oftersheimer Dünen herhalten, doch auf lange Sicht wäre es eine schöne Investition in die Infrastruktur der Region. Eine Eishalle für „alles auf dem Eis“ ist in Eppelheim bereits vorhanden. Hier laufen Gespräche bezüglich einer Rundumsanierung mit Erweiterung.

Skihalle in Brühl oder Ketsch

Da wären noch die alpinen Wettkämpfe: „Die Kollegen Ralf Göck aus Brühl und Jürgen Kappenstein aus Ketsch haben schon signalisiert, hier in die Bresche zu springen: Warum nicht einfach Abfahrt und Slalom in einer Halle austragen?“, verdeutlicht OB Pöltl. Sowohl in Brühl als auch in Ketsch gäbe es Flächen, auf die eine solche Skihalle gebaut werden könnte. Und das Beste: „Diese stünde für die Menschen in der Region auch nach den Spielen offen“, weist Pöltl auf eine Investition in ein besonderes Freizeitvergnügen hin, wie es zum Beispiel im Ruhrgebiet mit dem Alpincenter Bottrop bereits seit Jahren besteht. Mit Blick auf die klimatische Entwicklung in den benachbarten Alpenländern und den dort vorhandenen großen Problemen etwa zum Erhalt der schmelzenden Gletscher, die zumeist auch als Skigebiete dienen, ist diese Idee ein Anschub für den hiesigen Tourismus.

Schwetzingen und die Metropolregion Rhein-Neckar haben durchaus Chancen auf die Winterspiele 2030. Die Wirtschaftslage ist gesund und es gibt den internationalen Airport Rhein-Main. OB Pöltl möchte die Spiele in die Kurpfalz holen, auch wenn er selbst dann vermutlich nicht mehr als Oberbürgermeister in Schwetzingen fungieren wird. „Aber umso mehr freue ich mich als absoluter Wintersportfan, diesem Großereignis schließlich als Gast beizuwohnen“, beschwichtigt der Stadtchef, der insgeheim hofft, dass bis dahin Eisklettern olympisch ist. Dem frönt er nämlich, was viele nicht wissen, in seiner Freizeit.