Mit der Frühjahrsaktion des Schwetzinger Stadtmarketings (SMS) „ Schwetzingen blüht auf“ startet die Stadt in die neue Saison. Dann schmücken Frühlingsblumen die Schaufenster und bunte Farben lösen das Wintergrau ab. Getreu dem Motto „lokal kaufen und genießen“, laden Schwetzinger Handel und Gastronomie zum Shoppen, Verweilen und Genießen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die „Stadtverführerinnen“ verschenken Blumen und stellen das neue Stadtführungsprogramm vor. Dazu erwarten Besucher verschiedene Verkaufsaktionen und Blumengeschenke in den teilnehmenden Geschäften. Wer möchte, kann zudem bei leckeren Cocktails in der Innenstadt verweilen.

SZ-Kundenforum geöffnet

Das Kundenforum der Schwetzinger Zeitung mit dem Kurpälzer Shop am Schlossplatz ist am Samstag, 12. März, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Jeder Kunde erhält zu seinem Einkauf einen Blumengruß (solange der Vorrat reicht). Neben dem beliebten Kurpälzer Frühlingspaket gibt es viele weitere Kurpälzer Leckereien in unserem Sortiment – zum Verschenken oder selbst genießen.

Auch Fred Fuchs, das beliebte Maskottchen dieser Zeitung, ist von 13 bis 15 Uhr in der Innenstadt unterwegs. zg