Schwetzingen. Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Samstagnachmittag in der Mannheimer Straße. Dort war trockenes Laub in einem Kellerschacht in Brand geraten. Dadurch zog Rauch in die Kellerräume, weswegen zuerst von einem Kellerbrand ausgegangen werden musste. Die Feurwehr unter Kommandant hatte die Sache aber schnell im Griff, löschte das Feuer und enlüftete den Keller. Während des Einsatzes waren die Wildemannstraße und Mannhemer Straße in diesem Bereich gesperrt.

