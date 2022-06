Schwetzingen: Defekt in Pelletheizung schuld an Rauchentwicklung

Zu einem Einsatz, der letztlich glimpflich ausging, wurde die Feuerwehr Schwetzingen am Mittwochvormittag in den Arionweg gerufen. Dort war es nach ersten Angaben von den Bewohnern auf einem Dach, auf dem eine Photovoltaikanlage montiert ist, zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr rückte auch mit der Drehleiter an, um nach der Ursache zu suchen. Letztlich stellte sich die Befürchtung, dass sich die Photovoltaikanlage entzündet haben könnte, als nichtig dar. „Grund für die Rauchentwicklung war eine Fehlfunktion der Pelletheizung“, berichtete Kommandant Walter Leschinski.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und durch die Wetterlage mit komischen Druckverhältnissen habe sich der Rauch so verteilt, dass es ausgesehen habe, als würde das Dach brennen. Die Feuerwehr untersuchte sowohl den Kamin und die Heizung und stellte dadurch die Ursache fest.

Die Anwohner hätten mit der Alarmierung aber alles richtig gemacht, lobte Leschinski. „Es war gut, dass sie uns angerufen haben. Es hätte ja sein können, dass die Solaranlage betroffen ist.“ Das sei durchaus möglich, erklärte er. Wie bei allen elektrischen Geräten könne ein technischer Defekt dafür sorgen, dass eine Solaranlage Feuer fange. ali

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr Bilder vom Einsatz unter www.schwetzinger-zeitung.de