Schwetzingen. Schwetzingen wird im Vorfeld der Special Olympics World Games 2023 gemeinsam mit Wiesloch das Team aus Jamaika empfangen. Das hat der Verein Special Olympics in Baden-Württemberg am Dienst bekanntgegeben. "Die Gastgeberkommunen wissen nun, welche Delegation sie vom 12. bis 15. Juni 2023 empfangen werden und mit wie vielen Mitgliedern der Delegation sie rechnen dürfen. Die internationalen Gäste wiederum erfahren, in welche Region BadenWürttembergs sie vor den Wettbewerben der Weltspiele 2023 reisen werden", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

"Mit der finalen Zuteilung beginnt nun eine erste Phase der Beziehung: Host Towns und Delegationen knüpfen Kontakte, die Gestaltung des Programms vor den Wettbewerben in Berlin wird abgestimmt", schreiben der Verein weiter. Die Zuteilung der übrigen Gastgeberkommunen in Baden-Württemberg und ihrer Delegationen ist auf der Website der Special Olympics einsehbar.