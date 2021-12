Schwetzingen erhält neues Testzentrum

Schwetzingen. In Schwetzingen hat ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Es befindet sich in der ehemaligen Sparkassenfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße 76, der offizielle Name lautet Corona Testzentrum Schwetzingen Nord. Die Teststelle ist von Montag bis Freitag zwischen 7 und 13.30 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet. An Samstagen und Sonntagen sind Tests zwischen 9 und 15 Uhr möglich. Weitere Informationen sind auf der Website des Testzentrums zu finden, auf der auch die Terminbuchung möglich ist.

