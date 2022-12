Schwetzingen: Frau wird Opfer von Betrug beim Online-Einkauf

Schwetzingen. Opfer eines sogenannten Phishing-Betrugs ist eine Frau aus Schwetzingen am Dienstagabend geworden. Wie die Polizei mitteilt, meldete die 34-Jährige über eine Verkaufsplattform Interesse an einem Angebot an und schrieb über den Chat der Plattform mit der vermeintlichen Verkäuferin. Die beiden einigten sich und die Geschädigte signalisierte, bezahlen zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verkäuferin gab vor, die Bestellung abzuwickeln und veranlasste, dass die Interessentin zwei E-Mails bekam, die aussehen sollten als ob sie von der von der Verkaufsplattform kämen. In diesen wurde sie über einen Button aufgefordert, die Bezahlung zu bestätigen und danach ihre persönlichen Bankdaten einzugeben. Daraufhin erhielt sie noch eine vermeintliche SMS ihrer Bank, um den Transfer in ihrer Online-Banking-App zu bestätigen.

Am selben Abend konnte die 34-Jährige zwei Überweisungen - eine im vierstelligen und eine im dreistelligen Bereich - in ihrem Online-Banking feststellen, die sie nicht selbst getätigt hatte. Außerdem wurde Guthaben zwischen ihren verschiedenen Konten verschoben. Ob die Überweisungen noch von der Bank zurückgeholt werden können, stand zum Berichtszeitraum noch nicht fest. Die Polizei weise ausdrücklich darauf hin, gerade bei Online-Käufen vorsichtig zu sein. "Wählen Sie nur Bezahlwege, die Ihnen bereits vertraut sind. Geben Sie nie online oder am Telefon Ihre Bankdaten

zusammen mit PIN oder Passwörtern preis", heißt es in der Pressemeldung.