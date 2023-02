Schwetzingen hat ein närrisches Sportangebot

Der TV Schwetzingen 1864 und die HG Oftersheim/ Schwetzingen werden am Sonntag, 19. Februar, von 14 bis 16 Uhr, in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums, ihren zwölften inklusiven und integrativen „Open Sporty Sunday“ als besondere Fasnachtsausgabe veranstalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle teilnehmenden Kinder (von sechs bis zwölf Jahren – gerne auch etwas jünger und älter) mit und ohne Handicap und ihre Eltern sollen am närrischen Sport- und Spielenachmittag maskiert und verkleidet in die Halle kommen und zwei Stunden Spaß am ausgelassenen Turnen, Toben und Spielen haben. „Da es in Schwetzingen keine spezielle Kinderfaschingsveranstaltung gibt, wollen wir diese Lücke schließen“, so die Projektleiter Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG). Das Angebot ist barrierefrei, die Teilnahme kostenlos. zg