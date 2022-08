Schwetzingen: Imposante Ausstellung "Chapungu" läuft noch bis Oktober

„Es gibt viele gute Menschen, die Tiere lieben. Sie schauen nach ihnen, wenn sie krank sind“, sagt Nicholas Kadzungura über seine hoch emporragende Skulptur, die gerade den Bereich vor der Orangerie im Schlossgarten schmückt. Der 55-Jährige ist einer von 34 Künstlern aus dem südlichen Afrika, die noch bis 10. Oktober in der Ausstellung „Chapungu. Stories in Stone – An African Perspective of Family“ das besondere Schaffen der Shona-Kultur zeigen (wir berichteten). Wir wollen in einer kleinen Serie einige Künstler etwas ausführlicher vorstellen und beginnen die Reihe mit Nicholas Kadzungura aus Simbabwe.

Die Werke sind Leihgaben aus der Sammlung von Roy Guthrie, der sich seit über 50 Jahren für diese Kunst einsetzt und die älteste Privatgalerie in Harare, der Hauptstadt Simbabwes, gründete. Den heutigen Chapungu Sculpture Park in Harare leitet Guthrie zusammen mit seiner Frau Marcey Mushore. Das Paar ist fast täglich in der Orangerie anzutreffen und beantwortet gerne die Fragen der Ausstellungsbesucher. Der „Simbabwe-Vogel“, in der Bantusprache Shona „Chapungu“ genannt, steht als Symbol für den Skulpturenpark in Harare.

Künstler Nicholas Kadzungura mit seiner Skulptur „The Good Shepherd“ („Die gute Hirtin“). Mit viel Liebe und Zärtlichkeit kümmert sie sich um alle Tiere der Familie. © Volker Widdrat

Verschiedene Themenbereiche

Die 50 Exponate gliedern sich in verschiedene Themenbereiche, wie die Rolle der Frau, die Familie, Natur und Umwelt, Brauchtum und Legenden, Dorfgemeinschaft, Spiritualität und Gesellschaftskritik. Nicholas Kadzunguras Skulptur heißt „The Good Shepherd („Die gute Hirtin“). Mit viel Liebe und Zärtlichkeit kümmert sie sich um alle Tiere der Familie. „Das ist eine wichtige Aufgabe“, meint der 55-Jährige, der nach der Schule in seiner Heimatstadt Centenary in Simbabwe bei Damian Manuhwa, einem berühmten Künstler der ersten Shona-Generation, in die Lehre ging.

„Damian hat mich besonders ermutigt, eigene Kunstwerke zu schaffen“, erinnert er sich stolz an seine erste Ausstellung. Als junger Künstler habe er sich von den natürlichen Formen der Steine inspirieren lassen, wie sie aus den Steinbrüchen kamen. Seine Themen sind meistens Gruppen von Menschen, oft singende Kinder oder Erwachsene, die beten, diskutieren oder trauern. Die Tierskulpturen haut Kadzungura aus Unakit, einem Gemisch aus Epidot, Quarz und Feldspat, aus dem Heilstein Verdit oder dem Mischkristall Lepidolith.

Nicholas Kadzungura leitet den dreitägi-gen Bildhauerworkshop. © Widdrat

„Zutraulich schmiegt sich der Widder an die Hirtin“, so beschreibt er seine Skulptur im Schlossgarten: „Sie begegnet ihm zärtlich und voller Respekt, hält ihn aufrecht und spricht mit ihm. Die Farbkontraste unterstreichen den Dialog. Der gute Hirte ist eines der ältesten Sinnbilder der Fürsorge und Barmherzigkeit.“ Kadzungura habe „eine ruhige Autorität und sticht unter den Künstlern in Chapungu hervor“, heißt es auf der Homepage des Skulpturenparks.

An der Orangerie kümmert sich der Künstler auch um die anderen Werke. © Volker Widdrat

Der 55-Jährige hatte Ausstellungen in Kapstadt 1999, auf der Expo in Hannover 2000, in den USA in Phoenix (2002) und Chicago (2003) sowie in botanischen Gärten in den US-Bundesstaaten Colorado, Ohio, Missouri und Kansas. In den vergangenen Wochen in Schwetzingen hat er einen Workshop geleitet, bei dem die Teilnehmer einen original simbabwischen Stein unter seiner Anleitung professionell bearbeiten und eigene Skulpturen erschaffen konnten. „Ich mag die freundlichen Leute von Schwetzingen“, verabschiedet er sich dann noch von uns und von der Spargelstadt. Inzwischen ist er in seine Heimat zurückgekehrt.

Werke der simbabwischen Bildhauer sind auch im Skulpturengarten von Freddy Freiherr von Bettendorff in Leimen-Gauangelloch zu sehen. Die Ausstellung im dortigen Schlossgarten gehört zu den weltweit größten Sammlungen an Shona-Skulpturen.