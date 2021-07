Auf der Internetseite der Washington Post wird die Geschichte der Familien aus Schwetzingen und Fredericksburg mit Videosequenzen (unser Bild) eingeleitet. Wie erleben zwei Mütter in den beiden Partnerstädten in Deutschland und in Virginia, USA, die Pandemie und wie gehen sie mit den Herausforderungen um – davon handelt der Beitrag.

© Marzena Skubatz/Gabriella Demczuk/www.washingtonpost.com