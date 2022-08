Schwetzingen. Der Verein der Schwetzinger Kleintierzüchter lädt nach zweijähriger Pause an diesem Wochenende, 6. und 7. August, zum beliebten „Gockelfest“ in die Zuchtanlage in der Friedrichsfelder Straße 26 ein. Die selbst zubereiteten Grillhähnchen gibt es am Samstag, 6. August, ab 13 Uhr und am Sonntag, 7. August, schon ab 11 Uhr. Außerdem werden Wurstsalat, Pommes, Salatteller, Fischbrötchen und hausgemachter Kuchen zum Kaffee angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1