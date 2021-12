Schwetzingen macht auf Bedeutung von Fahrradlicht aufmerksam

Die Zahl der getöteten Fahrradfahrer ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. In den beiden Jahren 2018 und 2019 verzeichneten die Statistiker für Deutschland je 455 im Verkehr getötete Radfahrer und im vergangenen Jahr waren es 426. Die Zahl der Verletzten liegt über die Jahre zwischen 86 000 und 88 000. Es sind Zahlen, die in den Augen des Ordnungsamtsleiters Pascal Seidel immer noch zu hoch sind. Und, da war er sich sicher, sie müssten es nicht sein. Zentrale Bausteine für mehr Sicherheit seien dabei zum einen mehr und bessere Radwege und zum anderen das Licht. Und auf Letzteres werde mit einer Kunstaktion nun aufmerksam gemacht.

Im Zuge der Aktion „Licht an!“ stehen in Schwetzingen verteilt sieben knallbunt angemalte Fahrräder, die unmissverständlich darauf hinweisen, dass Fahrrad und Licht zusammengehören. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei Licht am Fahrrad unverzichtbar. Jeder der ein Rad ohne Licht bei Nacht und im schlimmsten Fall plus Regen vor sich hatte, weiß, wie gefährlich das ist. Sorgen machen Seidel und Kroll vor allem die Schüler, die doch allzu oft ohne Licht unterwegs seien. „Es ist ein Risiko, das meist unterschätzt wird.“ Und genau dafür will die Stadt mit den sieben Blickfang-Fahrrädern sensibilisieren.

Idee von Viola Mildenberger

Die Idee für dieses Verkehrskunst-Projekt kam von Viola Mildenberger aus der Verkehrsbehörde. Es war eine Idee, so Seidel, der schnell alle Türen offen standen. Catrin Nähr von der Stabstelle Klimaschutz und die Jugendreferentin Andrea Kroll nahmen sich des Vorhabens an und machten sich an die Umsetzung. Dabei übernahmen den künstlerischen Teil dieses Projekts sieben Jugendliche, die die Fahrräder sozusagen in den Farbtopf tauchten. Es sei, so Kroll, gar nicht so einfach gewesen, die Fahrräder zu bemalen.

Doch es gelang und nun haben die nicht abgeholten Fundräder in Schwetzingen beim Rondell, im Hirschacker, am Ortseingang aus Plankstadt kommend, in der Ketscher Landstraße, am Jugendhaus „Go in“ und an der Grenzhöfer Straße gegenüber der Kurt-Waibel-Schule, eine neue Funktion. Nicht mehr Träger von Mobilität, sondern Botschafter für mehr Sicherheit. Dazu gehöre angesichts von starken LED-Leuchten auch das Aufpassen auf die Lichteinstellung. Wer den Gegenüber blende, gefährde auch sich selbst. Ohne funktionierendes Licht droht übrigens ein Bußgeld von mindestens 20 Euro. Bei Gefährdung sind es 25 Euro und im Falle eines Unfalls 35 Euro.

