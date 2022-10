Schwetzingen: Neubau von Wohnhäusern in Bismarck- und Marstallstraße genehmigt

Der Gemeinderat hat mehrheitlich grünes Licht für das geplante Neubauprojekt in der Bismarck- und Marstallstraße gegeben – allerdings war es eine relativ enge Entscheidung: 15 Befürwortern standen zehn Nein-Stimmen gegenüber. Dementsprechend kontrovers diskutiert wurde das Vorhaben. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Bauvorhabens geschaffen.

Freie Wähler (mit Ausnahme von Elke Ackermann-Knieriem/Enthaltung), SPD sowie die Einzelkämpfer Werner Zieger (Linke) und Haydar Sahin (Aktive Bürger) konnten sich nicht mit dem Projekt anfreunden. Grüne, CDU, FDP und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl sahen keinerlei Gründe, warum der Bebauungsplan „Bismarckstraße – Marstallstraße“ so nicht genehmigt werden könnte.

Der Bauträger SVD Invest GmbH beabsichtigt, an dieser Ecke das Vorhaben „Schillingquartier“ zu realisieren. Dort – auf weiten Teilen des jetzt zu bebauenden Grundstücks – stand nämlich bis vor wenigen Jahren die Schlosserei Schilling. Deren Gebäude an den Straßenseiten sowie im Innenbereich sind bereits abgerissen, zwei weitere Häuser werden es gerade. Geplant ist jetzt eine verdichtete Wohnbebauung am Blockrand sowie eine nicht störende gewerbliche Nutzung im Innenbereich.

Präzedenzfall schaffen?

Und an Letzterem schieden sich die Geister am Ratstisch. Während die Bebauung an den Straßenseiten überhaupt nicht zur Diskussion stand, fand die Innenverdichtung bei den zehn Gegnern keine Zustimmung. „Die Bebauung im Innenbereich geht für uns gar nicht“, stellte Karl Rupp (Freie Wähler) klar. Ihm hatte auch das „überhebliche Auftreten der Architekten“ im technischen Ausschuss nicht gefallen. „Hier würde ein Präzedenzfall geschaffen, der uns auf die Füße fallen würde“, ergänzte Rupp. Statt der beiden Gewerbegebäude sollten lieber Grünflächen und ein Kinderspielplatz angelegt werden.

Auch Robin Pitsch und die SPD waren dieser Meinung: „Wenn dieser Beschluss heute so durchgeht, dann brauchen wir in Zukunft bei keinem Projekt auf einen Versiegelungswert schauen.“ Dass sich genau dort im Innenbereich jahrzehntelang der Metallbaubetrieb befand, war für ihn kein Argument: „Seit wann spielt bei einem Neubau die abgerissene historisch gewachsene Baudichte eine Rolle?“

Werner Zieger störte sich vor allem daran, dass mit den Ausbaggerungen und dem Setzen der Spundwände für die Tiefgarage schon Fakten geschaffen worden seien, bevor der Gemeinderat einen Beschluss gefällt hat. Und Haydar Sahin störte sich an der fehlenden Gleichbehandlung für alle Bürger.

So sieht die Baulücke in der Bismarckstraße im Moment noch aus. Hier befand sich früher die Schlosserei Schilling. © Lin

Und genau das warf OB Pöltl als Gegenargument in die Runde: Denn es gebe ja noch 29 weitere Areale in der Stadt, die für eine Innenverdichtung geeignet seien: „Und wenn sie hier die Hinterhofbebauung ablehnen, dürfen wir keine anderen mehr genehmigen.“ Seine Meinung teilten 14 Ratsmitglieder.

„Wir sind der Ansicht, dass die verdichtete Blockrandbebauung mit Wohnungen und den zwei Gewerbeeinheiten im Innenbereich für Quartier und Stadtentwicklung ein besseres Ergebnis erbringt als eine Bebauung, wie sie nach dem im Moment gültigen Bebauungsplan gestattet ist“, kommentierte Dr. Susanne Hierschbiel (Bündnis 90/Die Grünen). Grundsätzlich sei ihre Fraktion für eine Stadtplanung nach dem Prinzip der doppelten Innenentwicklung. Das heiße Nachverdichtung durch Bebauung bereits versiegelter Flächen und Aufstockung von Gebäuden, um die Bebauung von Freiflächen im Außenbereich zu verhindern. Hierschbiel wünschte sich allerdings noch konkretere Angaben im Bebauungsplan gerade, was das Thema Begrünung angeht.

Ermöglichen statt verhindern

„Ermöglichen statt grundlos verhindern“ – das war die Meinung von Sarina Klein und der CDU-Fraktion. Hier sei doch eine deutliche Verbesserung zum vorherigen Zustand zu erkennen. „Nachverdichtung statt weiterem Flächenverbrauch“, lautete ihre Devise.

Genauso sah es Werner Fischer (FDP): „Je mehr ich auf einen Boden bringen kann, desto besser ist es.“