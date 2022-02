Schwetzingen: Ökumenisches Friedensgebet am Dienstag

Schwetzingen. Das ökumenische Friedensgebet wird an diesem Dienstag, 1. März, am Schlossplatz IX in Schwetzingen fortgesetzt.

Anlässlich des Krieges in der Ukraine treffen sich Schwetzinger Christen aller Kirchen zum gemeinsamen Gebet. Diese Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Schwetzingen findet während der Passionszeit jeden Dienstag von 17 bis 17.30 in den Räumen der Evangelischen Gemeinde am Schlossplatz statt. Wer mitbeten möchte, ist herzlich eingeladen – eine FFP2-Maske ist zu tragen, es gilt 3G. Bei den Friedensgebeten soll jeweils ein passenden Psalm zu hören sein. Es wird eine Zeit der Stille geben und auch etwas Raum für freie Gebete der Teilnehmenden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

