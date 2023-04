Schwetzingen: Plätze frei bei Mozartreise nach Augsburg

Schwetzingen. Für die Mitglieder und Freunde der Mozartgesellschaft Schwetzingen gibt es gute Neuigkeiten: Die Reise nach Augsburg am 20. und 21. Mai findet statt. Für weitere Interessenten stehen zwei freie Plätze bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 20. Mai, geht es dann um 8.30 Uhr am Schwetzinger Bahnhof los. Mit dem Bus wird über Ulm-Wiblingen (Besichtigung der dortigen Rokoko-Bibliothek) Augsburg angesteuert. Dort lockt die Besichtigung des Leopold-Mozart-Hauses, am Abend bietet sich die Gelegenheit zum Besuch eines Konzertes. Am Sonntag, 21. Mai, ist eine Besichtigung der weltberühmten Fuggerei vorgesehen und Zeit zur freien Gestaltung. Die Rückfahrt ist gegen 15 Uhr mit einer Kaffeepause in Ellwangen geplant.

Im Reisepreis von 195 Euro pro Person im Doppelzimmer für Mitglieder und 220 Euro für Nichtmitglieder (Einzelzimmer-Aufpreis 45 Euro) ist enthalten: Fahrt im Reisebus, die Übernachtung mit Frühstück im Best Western Hotel „Augusta“, Führungen im Kloster Wiblingen, Leopold-Mozart-Haus und Fuggerei Augsburg. Das Konzert mit 45 Euro ist bei der Anmeldung extra zu buchen – Infos unter www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de/mozartreise oder bei Hans Koll, Telefon 0175/56 55 032.