Schwetzingen. Die Spargelstadt Schwetzingen präsentiert sich am Dienstag, 10. Mai, gemeinsam mit der Schlossverwaltung an einem Stand in der Halle 35 (Stand Nummer 3501) der Metropolregion Rhein-Neckar. Vorgestellt wird das aktuelle Themenjahr der SSG sowie kulinarische Leidenschaft (Spargel, Garten- und Theaterlust)und vieles mehr. Zudem wird die „Spargelfrau“ im Kostüm vor Ort sein und im Gläsernen Studio des SWR ab 12 Uhr ein Interview geben.

