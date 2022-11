Schwetzingen: Sonderführung über barocke Bräuche

Im Schloss und Schlossgarten Schwetzingen gibt es eine Sonntagsführung zum Jahresthema: Die Ehe der Kurfürstin Elisabeth Auguste – bei dieser Sonderführung „Von der Kunst, am Hofe die Liebe zu finden“ am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr erfahren die Gäste allerhand Vertrauliches über Liebe, Ehe und Heiratsbräuche am kurfürstlichen Hof – passend zum Jahresthema der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg „Liebe, Lust und Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“.

Unharmonische Zweckehe

Wäre sie ein Mann gewesen, hätte Elisabeth Auguste als ältestes Enkelkind des regierenden Kurfürsten Carl Philipp Land und Titel geerbt. Doch da sie eine Frau war, wurde sie aus dynastischen Gründen mit ihrem Vetter Carl Theodor verheiratet. Die Zweckehe galt als unharmonisch, beide suchten anderweitig ihr Glück.

Die Teilnehmer haben den Vorzug auf weitere Einblicke: Eine adelige Dame berichtet bei der Sonderführung am 27. November um 14 Uhr streng vertraulich von der kurfürstlichen Ehe, aber auch von Liebe und Brautwerbung, von barocken Heiratsbräuchen und -festen.

Die Preise für die Sonderführung betragen für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 6 Euro und für Familien 30 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06221/65 88 80 erforderlich. zg