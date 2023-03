Schwetzingen: Sprechstunde mit Dr. Andre Baumann

„Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie können wir nun wieder eine Sprechstunde für Bürger als reine Präsenzveranstaltung abhalten“, freut sich der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann. Seine Wahlkreis-Sprechstunde findet nächste Woche am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Grünen-Büro in der Mannheimer Straße 7 in Schwetzingen statt.

Der Politiker wird an diesem Tag über aktuelle politische Entwicklungen aus Stuttgart berichten und für Anliegen und Fragen von Bürgern zur Verfügung stehen. zg