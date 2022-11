Schwetzingen startet „Licht an“-Aktion für Verkehrssicherheit

Fahrradfahren ohne Licht in der Dunkelheit kann sehr gefährlich sein. Trotzdem sind immer noch zu viele Radfahrer ohne Licht unterwegs. Einigen ist gar nicht bewusst, dass sie von anderen Verkehrsteilnehmenden nicht gesehen werden können. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, startet die Stadt Schwetzingen ihre „Licht an!“- Aktion, heißt es in einer Mitteilung.

Im Rahmen der „Licht-an!“-Aktion stehen in Schwetzingen wieder mehrere knallgelbe Fahrräder an exponierten Plätzen und weisen darauf hin, dass Fahrradfahren und Licht einschalten in der dunklen Jahreszeit zusammengehören.

Fest installiert oder angesteckt

Damit alle gut gerüstet sind und im Winter sicher ans Ziel kommen, müssen Fahrräder wie folgt ausgestattet sein: Mit weißem Frontscheinwerfer und rotem Rücklicht. Das Vorder- und Rücklicht kann fest installiert per Dynamo oder als Anstecklicht mit Batterie betrieben werden. Anstecklichter müssen so befestigt sein, dass ein Verstellen oder Abfallen nicht möglich ist.

Außerdem braucht es Reflektoren. An die Pedale gehören nach vorn und nach hinten leuchtende gelbe Reflektoren. Zudem muss das Fahrrad auch von der Seite aus sichtbar sein. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder es werden in jedes Rad je zwei „Katzenaugen“ im 180 Grad-Winkel installiert, weiß reflektierende Hülsen an jeder Speiche befestigt oder jede Radseite muss über ein weiß reflektierendes Umlaufband verfügen.

Stets technisch optimal ausgerüstet sind übrigens die VRNnextbike-Fahrräder, die an zwölf verschiedenen Stationen im Stadtgebiet zur Verfügung stehen, heißt es abschließend. Weitere Informationen sind unter www.schwetzingen.de/radfahren zu finden.