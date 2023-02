Schwetzingen und Region: Immer mehr Nichtschwimmer im Grundschulalter

Schwetzingen/Region. Es ist alarmierend: Die Zahl der Grundschulkinder in Deutschland, die nicht schwimmen können, hat sich verdoppelt. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage von „forsa“ im vergangenen Jahr. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatte die Befragung nach zuletzt 2017 erneut in Auftrag gegeben. Damals konnten den Angaben der Eltern zufolge bundesweit zehn Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Nun sind es 20 Prozent, so eine Pressemitteilung.

Kinder sollten schwimmen lernen, findet die DLRG.

Während der Corona-Pandemie hat über längere Zeiträume praktisch keine Schwimmausbildung stattfinden können. „In Schwetzingen und Plankstadt hatten wir das Glück, dass wir mit den beiden Lehrschwimmbecken, einem sehr guten Hygienekonzept und der Unterstützung der Stadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt, sobald es rechtlich möglich war, mit der Schwimmausbildung wieder starten konnten“, berichtet der Vorsitzende der DLRG Schwetzingen Oftersheim Plankstadt, Dr. Marc Hemberger.

Schwimmen können wurde im Verlauf der Pandemie als lebensrettende Grundfertigkeit anerkannt. Daher war die Bäderöffnung für die Anfängerschwimmausbildung nur konsequent. Wie die verantwortliche technische Leiterin der Ortsgruppe Susanne Wipplinger aber erklärt, mussten die Teilnehmerzahlen drastisch reduziert werden. Daraus ergibt sich eine sehr lange Warteliste für die inzwischen wieder möglichen weiterführenden Schwimmstunden. Die örtliche DLRG rechnet mit einer Normalisierung der Lage frühestens im Sommer 2024.

Mehr Nichtschwimmer: Sparen als Knackpunkt

Die Erfahrung der Pandemie mahnt: „Wie Jungen und Mädchen lesen, schreiben und rechnen lernen, so müssen sie auch schwimmen lernen. Wir müssen dahin kommen, dass jedes Kind am Ende der Grundschule sicher schwimmen kann.“ Das gelte auch jetzt in der Energiekrise. Dr. Marc Hemberger erklärt, dass glücklicherweise die Bäder, in denen die örtliche DLRG aktiv ist, von einer Schließung abgesehen haben. Es wurden jedoch die Wasser- und Lufttemperatur angepasst.

Viele Bäder des Landes gehen inzwischen wieder auf die Vor-Krisen-Temperaturen zurück, weil gerade öffentliche Bäder dadurch Verluste an Badegästen verzeichnen, die die Energieersparnis nicht rechtfertigen. „Wir nutzen unter anderem das Lehrschwimmbecken in Schwetzingen, das heißt, unsere Teilnehmer sind nach wie vor von der Temperatursenkung betroffen. Zumal es in der Halle schon jahrelang sehr zugig ist, was nun bei gesenkter Temperatur in der Halle noch deutlicher wurde. Glücklicherweise bemüht sich die Stadt Schwetzingen um baldige Abhilfe. Dadurch kann sicher sehr viel mehr Energie gespart werden.“

Geld darf beim Schwimmunterricht keine Barriere sein

Die von der DLRG beauftragte Umfrage zeigt deutlich auf, dass Jungen und Mädchen in Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen viel häufiger Nichtschwimmer sind. Die Hälfte der Kinder aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2500 Euro kann nicht schwimmen. Hingegen sind es bei einem Haushaltsnettoeinkommen über 4000 Euro zwölf Prozent. Auch hier positioniert sich die örtliche DLRG deutlich: „Wir bieten Schwimmunterricht für alle an. Es ist wichtig, allen gesellschaftlichen Schichten das Schwimmenlernen zu ermöglichen.“

Vergleichbar sind die Zahlen bei Menschen mit Hauptschulabschluss und ebenso Menschen mit Migrationshintergrund: Menschen ab 14 Jahren in diesen Gruppen sind doppelt so oft Nichtschwimmer im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland. Die DLRG erklärt dazu: „Schwimmen zu können darf keine Frage des Geldes, der Bildung oder der Herkunft sein. Schulen alleine können das aber nicht leisten: Es bedarf auch externer Angebote durch zum Beispiel die DLRG und Schwimmvereine, die allen Schichten Angebote machen. Gewerbliche Schwimmschulen sind dagegen oftmals sehr teuer.“

Abschließend bemerkt Dr. Marc Hemberger noch, „dass all dies klar zeigt, dass die Lehrschwimmbecken der Region erhalten werden müssen. Zugang zu Wasserflächen für die Schulen und die Schwimmausbildung betreibende Vereine ist wichtiger denn je.“ zg/kaba