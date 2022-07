Schwetzingen: Unfall am Blitzer in der Karlsruher Straße

Schwetzingen. Ein „medizinisches Problem“ hat am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Straße in Schwetzingen zu einem Unfall am Blitzer geführt. Ein weißer Pkw hatte die Radarfalle in der 20er-Zone touchiert, anschließend musste die Funktionstüchtigkeit der Blitzeranlage kontrolliert werden.

Wie eine Polizeibeamtin einer Redakteurin vor Ort erklärte, hatte der feststehende Blitzer allerdings bei dem Vorfall keinen Schaden genommen und auch der Person, die den Unfall verursacht hatte, geht es laut Aussage der Beamtin gut. Ob bei dem Unfall ein Sachschaden entstanden ist, war zu dem Zeitpunkt noch unklar.