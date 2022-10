Schwetzingen: Vortrag über "Archäologie aus dem Cockpit"

Seit 30 Jahren widmet sich der Luftbildarchäologe Rudolf Landauer im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege der archäologischen Luftbildprospektion und hat dabei auch im Norden Baden-Württembergs spannende Entdeckungen gemacht, die er in seinen Vorträgen der Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit vorstellt. An diesem Mittwoch, 19. Oktober, ist er von 19 bis 20.30 Uhr zu Gast in der Volkshochschule Schwetzingen.

Der Referent ist Träger des Archäologiepreises Baden-Württemberg 2008, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule. Ganz frisch und bisher noch kaum veröffentlicht ist der Nachweis und die Wiederentdeckung eines Herrenhofes, einer sogenannten Curtis aus der Karolingerzeit des 8/9. Jahrhunderts nach Christus im freien Feld bei Großeicholzheim. Es handelt sich dabei um einen seltenen unzerstörten Gutshof in Süddeutschland, der noch im Erdreich schlummert.

Aufsehenerregender Fund

Diesem aufsehenerregenden neuen Fund und der Geschichte der damals herrschenden Verhältnisse in Mitteleuropa und im heutigen Nordbaden widmet sich Rudolf Landauer in seinem Vortrag. zg

Info: Anmeldung bis diesen Dienstag unter Telefon 06202/20950