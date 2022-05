Andrea C. Kiefer hat im wahrsten Sinne des Wortes für neuen Schwung in Schwetzingen gesorgt. Unser Redakteur (und passionierter Tänzer) Andreas Lin berichtete am 31. Januar 2009 in dieser Zeitung von einer neuen ADTV-Tanzschule in der Stadt, die nach vielen Jahren dieses Angebot wieder aufleben ließ. Im Februar 2011 zieht Andrea C. Kiefer mit ihrer Tanzschule dann in die Scheffelstraße 77 ein

...