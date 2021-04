Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl informiert via Facebook über die aktuelle Lage zu den Corona-Zahlen in Schwetzingen. „Auch wenn sich die Infektionszahlen über die beiden Osterwochen beruhigt und etwas stabilisiert haben, bleibt die Situation angespannt. Ich möchte Sie daher alle bitten, weiterhin achtsam und mit Abstand unterwegs zu sein“, schreibt er.

AdUnit urban-intext1

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt (Stand 9. April) im Rhein-Neckar-Kreis bei 102,5 und in Heidelberg bei 64,4. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt es in Schwetzingen aktuell 95 Personen, die sich in Quarantäne befinden, davon 38 aktive (positiv getestete) Fälle, von denen sich aktuell eine Person in stationärer Behandlung befindet. Bislang gibt es 696 als positiv getestet erfasste Fälle (kumuliert), fünf Menschen sind verstorben.

Überwiegend Fernunterricht

Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wurde am Donnerstag wieder einmal geändert. Diese Änderungen betreffen den Unterricht nach den Osterferien und gelten ab Montag, 12. April. In der Woche vom 12. bis 18. April wird es weit überwiegend Fernunterricht geben. Ausgenommen sind nur die Prüfungsklassen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung. Schüler der Grundschulen, der Klassenstufen 5 und 6 der auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie der entsprechenden Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) kehren in der ersten Schulwoche nach den Osterferien vorübergehend in den Fernunterricht zurück.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Waldorfkindergarten Viele Eltern stärken Schwetzingens Kindergartenleiterin den Rücken Mehr erfahren Oftersheim Corona - Trend zum kleinen Hoffnungsschimmer? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Coronavirus Tagelang in der Warteschleife für den Corona-Impftermin Mehr erfahren

Es wird eine Notbetreuung für teilnahmeberechtigte Schüler der Grundschule, der Klassenstufen 5 bis 7 der auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie aller Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren angeboten. Hierfür gelten die bisherigen Zugangsvoraussetzungen.

AdUnit urban-intext2

Fokus auf den Kindergärten

„Wir arbeiten in Schwetzingen aktuell in enger Abstimmung mit unseren Nachbargemeinden Brühl, Eppelheim, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt an einer erweiterten Teststrategie für unsere Kindergärten und die dort betreuten Mädchen und Jungen. Wir wollen sicherstellen, dass es dort zu keinen unnötigen Infektionen kommt. Bereits bisher testen wir zweimal wöchentlich das in den Kitas tätige Personal, nunmehr sollen die Testungen – ähnlich wie in den Schulen – auf die betreuten Kinder erweitert werden. Die Testung wird voraussichtlich in Eigenverantwortung der Eltern zuhause durch zur Verfügung gestellte Testsets erfolgen“, so der OB weiter.

Er appelliert daran, die Möglichkeit der wöchentlichen kostenlosen Testung in der Wollfabrik zu nutzen und kündigt „alsbald eine zweite Teststation in Schwetzingen“ an. „Tragen Sie wenn möglich FFP2-Masken, meiden Sie nicht zwingende Kontakte und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen“, bittet der Stadtchef. „Die Impfungen nehmen deutlich an Tempo zunehmen und werden uns damit die Chance geben, dem Virus auf Sicht zu entrinnen. Bis dahin müssen wir alle an einem Strang ziehen. Leider zeigt sich die Politik in Bund und Ländern aktuell wenig zielorientiert und kaum einheitlich, umso mehr liegt es an uns allen, das klare Ziel einer Rückkehr zu unserem ,normalen‘ Leben zu erreichen. Geben wir vor allem unseren Gewerbebetrieben, Händlern, Gastronomen und Selbstständigen eine realistische Chance zu (Teil-)Öffnungen – das wird nur mit niedrigen Infektionszahlen funktionieren, für die wir nur gemeinsam sorgen können“, erklärt Pöltl.

AdUnit urban-intext3