Schwetzingens Oberbürgermeister Pöltl bei „for your soul“

Schwetzingen. Er ist Oberbürgermeister von Schwetzingen, spielt leidenschaftlich und überzeugend Rockgitarre und Klavier – und er ist evangelischer Christ: René Pöltl. Die „Freiheit eines Christenmenschen“, wie der Reformator Martin Luther es formuliert hat, wird bei diesem etwas anderen Kommunalpolitiker ganz konkret.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie das alles zusammengeht, was ihn trägt und was ihn antreibt – darüber wird das Stadtoberhaupt mit Pfarrer Steffen Groß in der nächsten Ausgabe von „for your soul“ sprechen. Das Gottesdienstformat der evangelischen Kirchengemeinde wird am Montag, 3. April, um 19.30 Uhr im Schlossrestaurant „Theodors“ aufgezeichnet; am Karsamstag, 8. April, geht es passend zur Osternacht online auf Sendung.

Die Musik steuern Mathias Buchta (Gitarre) und Dominik Steegmüller (Gesang) bei – Schlagzeuger Tobias Nessel weilt zeitgleich in Kanada.

Der Gottesdienst kann online mitgefeiert werden über die Homepage www.for-your-soul.de und über den Youtube-Kanal ekischwetzingen. Er geht am Samstag, 8. April um 18 Uhr auf Sendung.