Schwetzingens Orgeln laden zum Spaziergang ein

Bereits zum fünften Mal öffnen am Tag des offenen Denkmals (Sonntag, 11. September) die Schwetzinger Kirchen ihre Pforten, um ihre Orgelklänge zu Gehör zu bringen und einmal mehr wird die Vielfältigkeit dieses Instrumentes erlebbar.

Der Orgelspaziergang beginnt um 15 Uhr an der evangelischen Stadtkirche, wo Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer dem großen französischen Komponisten César Franck zum 200. Geburtstag huldigt. Die nächste Station bildet Schwetzingens älteste Kirche St. Pankratius. Dieses prunkvolle, katholische Gotteshaus erfüllt Organistin Dr. Marion Fürst mit geistlicher Musik von Georg Böhm über Johann Sebastian. Bach und Franz Liszt bis hin zu Richard Bartmuß und Waldemar von Baußnern.

In der Schlosskapelle gibt der Organist und Kustos der dortigen Orgel, Heinz-Georg Saalmüller, Werke von Händel, Mozart und C. E. Bach und anderen zum Besten. Neben Dr. Rüdiger Thomsen-Fürst vom Forschungszentrum Hof|Musik|Stadt vermitteln die Organisten Interessantes und Kurioses über „ihre“ Instrumente. Der Spaziergang endet mit einem kleinen Umtrunk in der Kurfürstenstube.

Die Teilnahme am Orgelspaziergang ist aufgrund der zulässigen Personenzahl in der Schlosskapelle auf 100 Personen begrenzt. Kostenfreie Tickets sind ab sofort in der Touristinformation erhältlich. zg