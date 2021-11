Schwetzingens Pfarrer Uwe Lüttinger ist neuer Dekan

Schwetzingen/Region. Erzbischof Stephan Burger hat mit Wirkung vom 9. November Pfarrer Uwe Lüttinger (53) aus Schwetzingen zum Dekan des Dekanats Wiesloch ernannt. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 79.000 Katholikinnen und Katholiken in den sieben Seelsorgeeinheiten Brühl-Ketsch, Hockenheim, Leimen-Nußloch-Sandhausen, Letzenberg, Schwetzingen, Walldorf-St. Leon-Rot und Wiesloch-Dielheim verantwortlich sein. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu an diesem Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung in den Gottesdiensten auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1