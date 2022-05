Schwetzinger Altstadtrat Toni Völker feiert 85. Geburtstag

Schwetzingen. Er ist das Paradebeispiel für einen waschechten, stolzen und leidenschaftlichen Ur-Schwetzinger, der bekannt ist wie der berühmte bunte Hund, ein echtes Original: Anton Völker, den alle nur Toni rufen. An diesem Mittwoch feiert der Altstadtrat seinen 85. Geburtstag und sicher werden sich die Gratulanten im Langen Sand die Klinke in die Hand drücken.

Zwar ist er inzwischen viel seltener in der Öffentlichkeit zu sehen als früher. Nahezu 25 Jahre war der Freie Wähler Mitglied des Gemeinderats Stadtrat – von 1985 bis 2009 – und übte dieses Amt mit großem Engagement, Begeisterung und aus voller Überzeugung aus. Der überaus gesellige Mensch Toni Völker – Mitglied, Freund und Unterstützer vieler Schwetzinger Vereine und ein großer Förderer der Städtepartnerschaften – hatte immer das Ohr am Volk und das Herz auf der Zunge und hat es bis heute.

Immer noch verfolgt er das Geschehen in der Stadt, die Kommunalpolitik und das öffentliche Leben mit großem Interesse. Völker meldet sich auch nach wie vor zu Wort, wenn ihn etwas umtreibt. Ab und zu trifft man ihn noch bei gesellschaftlichen Anlässen so wie kürzlich beim Spargelanstich – und da ist er dann ganz in seinem Element.

Mit Leidenschaft hat der Metzgermeister auch seinen Beruf ausgeübt und dies sogar in seiner Freizeit getan, bei unzähligen Schlachtfesten war er in Aktion. Bis heute betreibt er seinen Beruf noch hobbymäßig. Deshalb wird es sicher auch an diesem Mittwoch Kostproben davon geben – und ganz gewiss wird Toni Völker mit seinen Gästen bei einem kühlen Bier über die alten Zeiten plaudern.

