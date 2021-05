Schwetzinger Andre Baumann ist Staatssekretär in Stuttgart

Stuttgart/Schwetzingen. Andre Baumann, der Landtagsabgeordnete der Grünen aus dem Wahlkreis Schwetzingen/Hockenheim, ist am Freitag zum Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg ernannt worden. Wir haben ihn exklusiv zum Interview bekommen.

Erst Umweltministerium, dann Berlin, dann wieder Umweltministerium. Das ist ja ein ganz schönes Hin und Her? Wie kommt’s?

Andre Baumann: Dass Politiker unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und auf ihrem Weg vielleicht auch mal wieder zurückkommen, ist so ungewöhnlich nicht. Als es Anfang 2020 notwendig war, dass ich als Bevollmächtigter des Landes einspringe, habe ich dies natürlich gemacht. Aber klar war: Ich möchte wieder zurück nach Baden-Württemberg. Und ich bin leidenschaftlicher Umweltpolitiker so wie ich Kurpfälzer bin. Das „Hin und Her“, wie sie es nennen, führt mich also jetzt wieder in das Ministerium, das mir besonders am Herzen liegt. Dafür bin ich dankbar. Als direkt gewählter Abgeordneter habe ich außerdem die Aufgabe, meinen Wahlkreis gut zu vertreten. Das geht mit Arbeitsschwerpunkt hier besser als von Berlin aus.

Sind Sie vielleicht auch ein wenig ein Opfer des Proporzes (Frau, Mann, Regionen) geworden oder warum ist es nicht der Posten des Umweltministers geworden?

Baumann: Ich fühle mich überhaupt nicht als Opfer. Ich habe das Glück, zusammen mit Umweltministerin Thekla Walker an der Spitze des Ministeriums zu stehen und mich um zwei der wichtigsten Themen der kommenden Jahre und Jahrzehnte kümmern zu dürfen: Den Klimaschutz und den Schutz der biologischen Vielfalt. Das sind große Aufgaben und es sind Herzensanliegen für mich. Wir werden diese Generationenaufgaben mit ganzer Kraft vorantreiben. Das geht als Staatssekretär genauso gut wie als Minister.

Auf was freuen Sie sich am meisten in der neuen Position?

Baumann: In dieser Legislaturperiode stehen die Themen des Umweltministeriums ganz oben auf der politischen Tagesordnung. Das zeigt auch der Koalitionsvertrag, in dem unter anderem ein Sofortprogramm für den Klimaschutz ausformuliert ist. Um etwas zu bewegen, haben wir eine sehr viel bessere Ausgangsposition als 2016. Ähnlich sieht’s beim Naturschutz aus: Wir müssen mit der Landwirtschaft unsere Kulturlandschaften erhalten – Streuobstwiesen, Wacholderheiden oder artenreiche Wiesen. Im Koalitionsvertrag stehen dazu Eckpunkte fest. Es soll außerdem einen Strategiedialog Landwirtschaft, Naturschutz, Handel und Verbraucher aufgelegt werden, an dessen Ende ein Gesellschaftsvertrag steht. Landwirte sollen für ihre guten Produkte auch einen guten Preis erhalten, damit sie nicht mehr gezwungen sind, auf dem Rücken von Natur, Klima oder eigener Gesundheit zu wirtschaften.

Welches sind die wichtigsten Themen, die das Ministerium angeht?

Baumann: Wie gesagt: Klimaschutz und Schutz der biologischen Vielfalt stehen ganz oben. Dazu kommen Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Das Mega-Thema Wasserstoff wollen wir vorantreiben und Baden-Württemberg dabei zu einer führenden Region entwickeln. Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien ist dringend – auch die Daueraufgabe Hochwasserschutz. Langweilig wird es sicher nicht.

Können Sie sich als Staatssekretär genug um den Wahlkreis kümmern, den Sie ja gewonnen haben?

Baumann: Natürlich. Ich bin für den Wahlkreis Schwetzingen gewählt. Wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass ich seine Interessen gut vertreten kann, hätte ich mich nicht zur Wahl aufstellen lassen.

Gibt es ein Abgeordnetenbüro?

Baumann: Ich habe die Räumlichkeiten von Manfred Kern im Grünen Büro in der Schlossstraße übernommen. Die ersten Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern sind unterzeichnet. In wenigen Wochen geht’s los. Und darauf freue ich mich sehr!