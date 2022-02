Schwetzinger Barockfest feiert mit Jubiläumskonzert

Das Barockfest Winter in Schwetzingen feiert mit dem großen Jubiläumskonzert am Samstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Rokokotheater seine 15-jährige Erfolgsgeschichte.

Gleich drei Dirigenten teilen sich an diesem Abend die musikalische Leitung, heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters Heidelberg, Initiator des Klassikreigens. Die Dirigenten stehen stellvertretend für die drei programmatischen Schwerpunkte des Festivals und verfügen, auch als Instrumentalisten, über herausragende Kenntnisse in der Kunst der Barockmusik.

2 Bilder © Steinhagen

Nach der Sinfonia aus „Il Bajazet“ beginnt der erste Teil des Konzerts mit der Arie „Anche in mezzo dei content“ aus Antonio Vivaldis Oper „Motezuma“, welche schon 2006 in der Heidelberger Fassung Begeisterung auslöste. Es dirigiert – damals wie heute – der Blockflötist Michael Form. Er präsentiert ausgewählte Arien und Sinfonias aus den Opern Antonio Vivaldis, Giuseppe Porsiles und Pietro Locatellis. Mit der Intendanz Holger Schultzes und der künstlerischen Leitung von Heribert Germeshausen stand seit 2011 besonders die neapolitanische Operntradition im Fokus des Barock-Fests.

Der Lautenist Wolfgang Katschner dirigiert in diesem zweiten Teil Werke aus Händels „Didone Abbandonata“, Tommaso Traettas „Ifigenia in Tauride“ und Nicola Porporas „Polifemo“.

Der Cembalist Clemens Flick (kleines Foto) richtet schließlich im dritten Teil des Programms den Blick auf das noch weitgehend unbekannte deutsche Barock-Repertoire, dem seit der Operndirektion von Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel besonderes Augenmerk gewidmet wird. Hier werden unter anderem Teile aus „Die getreue Alceste“ des Bach-Zeitgenossen Georg Caspar Schürmann zu hören sein.

Es singen die Sopranistin Gaëlle Méchaly, die Mezzosopranistin Franziska Gottwald sowie der Countertenor Rupert Enticknap. Die Musikwissenschaftlerin und Expertin für Barockmusik Professor Dr. Silke Leopold hält anlässlich des Jubiläums eine Festrede, die Moderation übernimmt Ulrike Schumann.

Weitere Informationen sowie Karten gibt es an der Theaterkasse, Theaterstraße 10 in Heidelberg, Telefon 06221/5 82 00 00, E-Mail tickets@theater.heidelberg.de

