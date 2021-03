Schwetzingen. „Es ist unglaublich, was sich die Firma Bau Art da leistet. Ich habe am Montag sofort die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hingeschickt, die jetzt auch Maßnahmen ergreifen werden. Angeblich soll der Bauaushub hier nur eine kurze Zeit zwischengelagert werden bis er abgeholt wird. Er stamme von einem Grundstück im Schälzig und dort sei für die Lagerung zu wenig Platz, wurde uns gesagt!“ Man merkt dem Schwetzinger Bürgermeister Matt-hias Steffan an, dass er sauer ist. Seit Jahren versucht er, in die Bebauung am Bismarckplatz Bewegung zu kriegen, aber er wird genauso vertröstet und hängen gelassen wie unsere Zeitung, die immer wieder Anfragen an den Hockenheimer Bauunternehmer Roland Kollotzek stellt und keine Antworten bekommt.

Vor einem Monat berichteten wir schon über den Schandfleck am Bismarckplatz. Das Eckgrundstück gammelt nun seit fünf Jahren vor sich hin. Außer einem Bauzaun und kostenloser Werbung mitten in der Stadt per Bauplakat für sein Unternehmen tut sich dort seitens des Eigentümers nichts. Am letzten Freitag und auch diesen Mittwoch wieder dachten nun Schwetzinger Passanten, dass es vorwärtsgeht oder sich die leidliche Geschichte zum Besseren wendet. Da wurde der Bauzaun geöffnet und Lastwagen, ein Bagger und Arbeiter tauchten auf.

Zig Lkw-Ladungen Boden

Aber es wurde noch schlimmer: Über den ganzen Tag hinweg wurden Lkw-Ladungen mit Bauaushub abgeladen. Es wurde klar – und die Stadt bestätigt es ja – dass der Eigentümer das Gelände als Zwischenlager und Depot für alten Grünschnitt, Steine und Bodenaushub von anderen Baustellen nutzt. Und das direkt am Stadteingang in Schwetzingen, an einem eigentlich schön ausgebauten Platz, den täglich Tausende von Menschen zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto passieren. Es ist eine Schande. Übrigens auch, dass die Stadtverwaltung trotz ihrer Bemühungen offensichtlich machtlos ist.

Das Drama um das Eckgrundstück, das früher der Familie Moll gehörte, zieht sich ja schon seit Jahren hin. Immer wieder scheiterten Pläne für die Bebauung an geforderten Geschoßzahlen und an Details. Eigentlich könnte jetzt sofort gebaut werden, wenn der Bauherr die Sicherung der Abgrenzung zum Bachlauf endlich mit dem Regierungspräsidium in Karlsruhe klären würde. Bürgermeister Matthias Steffan sagt, er sei gerne bereit, einen gemeinsamen Termin zu organisieren. Dazu müsste Bau Art einfach nur ihre Bereitschaft signalisieren. „Aber man bekommt einfach keine Antwort aus Hockenheim“, so Steffan weiter.