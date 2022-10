Schwetzinger Chöre suchen Verstärkung

Die Chöre der evangelischen Kantorei bieten ab sofort wieder verschiedene Projekte zum Mitsingen an. Das Vokalensemble studiert zurzeit das Requiem für Chor, Solo und Orchester von John Rutter ein, das am Sonntag, 20. November, in der Stadtkirche aufgeführt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rutter ist einer der am meisten aufgeführten Komponisten geistlicher Musik der Gegenwart. Bewusst schreibt er im postromantischen Stil, der häufig an Mendelssohn erinnert und sich gern als Ohrwurm einnistet, und bereichert diesen im Requiem durch Verwendung dissonanter Klänge. Er selbst sagt, „dass die musikalische Herausforderung ist, etwas zu komponieren, das lohnend und einzigartig ist, doch einfach genug, um von Amateuren aus- und aufgeführt zu werden.“ Seine Anthems werden inzwischen in der ganzen Welt gesungen. Drei dieser wunderschönen Ohrwürmer ergänzen das November-Programm. Bei den nächsten vier Proben werden die Stimmen der Sängerinnen und Sänger extra durch die Sängerin und Stimmpädagogin Angelika Reinhard geschult und gestärkt.

Die nächsten Projekte des Vokalensembles sind am 26. Dezember die sechste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und in 2023 das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms, ergänzt durch eine Uraufführung von Benjamin Helmer. Dieses Programm wird am 26. November das größere Abschiedskonzert von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer sein, der Ende 2023 in Ruhestand geht.

Die Proben des Vokalensembles sind dienstags von 20 bis 22 Uhr im Melanchthon-Haus Schwetzingen. Ein Vorsingen ist nicht erforderlich, aber ausreichend Chorerfahrung und Notenkenntnisse sollten vorhanden sein. Erwünscht sind Gastsängerinnen und -sänger im Sopran, Bass und Tenor. Im Alt gibt es zur Zeit einen Aufnahmestopp.

Wer es weniger anspruchsvoll angehen und sich dennoch gern vokal im Gemeindeleben einbringen will, ist im Kirchenchor willkommen. Dieser ist mittlerweile ein reiner Frauenchor, der immer wieder in Gottesdiensten singt. Die nächsten Auftritte sind beim Taizé-Gottesdienst am Sonntag, 30. Oktober, und am 20. November, dem Ewigkeitssonntag, in dem der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht wird. Der Kirchenchor probt ebenfalls dienstags im Melanchthon-Haus von 18.30 bis 19.30 Uhr.

In einem anderen Stil ist der Gospelchor unterwegs. Wie der Name schon sagt, stehen hier Spirituals und moderne Gospel im Vordergrund, aber auch jazz- und poporientierte Chorwerke. Nach einer öffentlichen Mitsingprobe bei der Interkulturellen Woche stehen die nächsten Auftritte im Oktober an, wenn der Chor gleich dreimal präsent ist: am Sonntag, 16., anlässlich des Basars, am Sonntag, 23., in einem Musik-Gottesdienst und am Dienstag, 27., zum Abschluss der Regio-Visitation, hier mit Teilen der im Mai so erfolgreich aufgeführten Latin-Jazz-Messe von Martin Völlinger. Der Gospelchor probt donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Lutherhaus oder in der Stadtkirche (wenn das Lutherhaus belegt ist).

In allen Chören stehen neben der Freude am Singen, die sich nun nach zweieinhalb harten Corona-Jahren wieder breitmacht, die Herausforderung des gemeinsamen Musizierens und die Geselligkeit im Vordergrund. Es besteht die Möglichkeit einiger „Schnupper“-Proben, um den jeweiligen Chor und die Art des Einstudierens kennenzulernen.

Weitere Auskünfte erteilen Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Telefon 06202/20 49 05, Mail: detlev.helmer@kbz.ekiba.de , und Kantoreisprecherin Annette Schulle-Dietrich, Telefon 06202/27 04 36, annette@schulle-dietrich.de. zg