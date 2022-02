Schwetzinger Ehepaar fällt auf "Schockanruf" herein - Goldmünzensammlung weg

Schwetzingen/Region. Einem Betrug ist am Mittwoch ein Ehepaar aus Schwetzingen zum Opfer gefallen. Die Täter wandten sogenannte "Schockanrufe" an. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine angebliche Oberkommissarin Braun meldete sich bei dem älteren Ehepaar und tischte ihnen eine Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall auf, den die Tochter des Paars verursacht hätte. Im Anschluss kam noch ein vermeintlicher Staatsanwalt ins Spiel, der über 40.000 Euro in Bargeld und Goldmünzen forderte, um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden.

Die schockierten Senioren leisteten den Anweisungen des angeblichen Staatsanwaltes Folge und fuhren zum Alten Messplatz an der Ecke Hebelstraße/Wildemannstraße, der ihnen als Übergabeort genannt wurde. Während die Ehefrau wartete, ging ihr Mann zur nahegelegenen Sparkasse, um Bargeld abzuheben. Allerdings bekam er dort kein Geld. Als er jedoch wenige Minuten später zu seiner Frau zurückkehrte, hatte ein angeblicher Polizeibeamter schon die bereitgelegten Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro abgeholt.

Noch am Nachmittag Anzeige erstattet

Das Ehepaar erstattete nach am Mittwochnachmittag Anzeige, als ihnen klar wurde, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Den Abholer beschrieben sie folgendermaßen: etwa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß; mit einer normalen bis sportlichen Figur. Er habe einen braunen Teint und südländisches Aussehen gehabt, sein Gesicht sei rasiert und rundliches gewesen. Er trug eine dunkle Wollmütze und farbige Kleidung mit roten und grünen Elementen.

Den ersten Anruf der Betrüger erhielt das Ehepaar am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr. Die Übergabe der Goldmünzen erfolgte gegen 12 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge im Bereich des Alten Messplatzes in Schwetzingen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202/288-0 oder jeder andren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zahlreiche Fälle in der Region

Sogenannte "Schockanrufe" haben am Mittwoch einige Städte in der Region förmlich überschwemmt, wie die Polizei schreibt. Insgesamt wurden zwischen 10 und 16 Uhr 34 betrügerische Anrufe bei der Polizei gemeldet. Diese geht von einer enormen Dunkelziffer aus. Definitiv betroffen waren Heidelberg (zwölf Anrufe) mit den Stadtteilen Handschuhsheim, Ziegelhausen, Rohrbach und Boxberg, Wiesloch (14 Anrufe) mit den Ortsteilen Baiertal und Dielheim sowie Schwetzingen mit acht Anrufen.

Die Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 71 bis 86 Jahren waren in den meisten Fällen mit einer weinerlichen Stimme am Hörer konfrontiert, die den Eindruck vermittelte, als vermeintliche Tochter oder Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und zur Abwendung einer Haft, mehrere zehntausend Euro Kaution zu benötigen. Nur im oben geschilderten Fall bemerkten die Angerufenen die Masche zu spät.

Zum Schutz vor Betrug

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg folgende Hinweise zu beherzigen:

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die angebliche Person, oftmals eine Verwandte unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

-Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

-Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

-Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

-Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

-Bewahren Sie Ihre Wertsachen, zum Beispiel höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Telefonnummer 0621/174-1212 und in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos.