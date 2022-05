Von Marco Montalbano

Es ist nicht nur eine gute Idee, sondern auch eine, die hervorragend zur Spargelstadt passt. Man zahlt einen Pauschalbetrag und schlemmt sich an vielen Ständen an einem oder zwei Tagen durch edle Weine und feine Gourmetköstlichkeiten (wir berichteten). In diesem Jahr hieß es nach der Corona-Zwangspause wieder: Vorhang auf für die Weinfestspiele – zum insgesamt 21.

...