Schwetzingen. Die sinkenden Infektionszahlen machen sich auch bei der zentralen Fieberambulanz in Schwetzingen bemerkbar. Das Patientenaufkommen ist stark rückläufig, viele Hausarztpraxen haben inzwischen eine eigene Infektsprechstunde organisiert, sodass die Unterstützung der zentralen Einrichtung am Messplatz, die die Ärztenetze Schwetzingen und Hockenheim gemeinsam mit den Ze:ro-Praxen im April ins Leben gerufen haben, nicht mehr benötigt wird und Ende Februar schließt. Die Verantwortlichen ziehen eine durchweg positive Bilanz.

AdUnit urban-intext1

„Das Gemeinschaftsprojekt war erfolgreich. Insbesondere in den ersten Monaten war die Fieberambulanz eine große Entlastung für die Hausärzte, da viele Praxen während der ersten Welle organisatorisch nicht auf die Versorgung von Infekt- und Covid-Patienten eingestellt waren. So konnte das Infektionsrisiko in den Praxen minimiert werden“, bilanziert Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender des Ärztenetzes Hockenheim. Insgesamt sind über 560 Patienten in der Fieberambulanz behandelt worden. Ärzte aus der Region haben sich die Dienste geteilt.

„Ich möchte den Ärzten und medizinischen Fachangestellten für das großartige Engagement danken. Die ambulante Versorgung ist nach wie vor ein Schutzwall für die Krankenhäuser während dieser Pandemie und eine enge Verzahnung der Bereiche, wie wir sie mit der GRN-Klinik leben, enorm wichtig“, sagt Dr. Lutz Hager, stellvertretender Geschäftsführer der Ze:ro-Praxen.

Die Infektversorgung ist auch nach Schließung der Fieberambulanz gut aufgestellt und gesichert. „Die meisten Hausärzte behandeln ihre Infektpatienten inzwischen selbst. Die Fieberambulanz hat ihnen in der Hochphase Luft verschafft, um eigene Strukturen, wie etwa eine Corona-Sprechstunde aufzubauen. Dass wir das Projekt so erfolgreich umsetzen konnten, lag an der Unterstützung aller Mitwirkenden, allen voran auch der Stadtverwaltung, der wir danken möchten“, meint Dr. Hans-Jürgen Scholz, Vorsitzender des Schwetzinger Ärztenetzes. So hat die Stadt Schwetzingen die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt, damit das Projekt schnell und unbürokratisch umgesetzt werden konnte.

Dankeschön vom Bürgermeister

AdUnit urban-intext2

„Die Ze:ro-Praxen und die Ärztenetze haben mit der Fieberambulanz Großartiges geleistet. Sie waren nicht nur für die Schwetzinger Bürger, sondern auch für die der Nachbargemeinden erste Anlaufstelle zur Abklärung einer möglichen Corona-Infektion und haben eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der Pandemie gespielt. Selbstverständlich haben wir als Stadt dafür gerne die Räume am Neuen Messplatz kostenlos zur Verfügung gestellt“, ergänzt Bürgermeister Matthias Steffan. Sein Dank ging zudem an die Hospizgemeinschaft Schwetzingen, die Reservistenkameradschaft Schwetzingen-Hockenheim und den Radsportverein Kurpfalz, die sich in den Dienst der Sache gestellt und ihre bis dahin genutzten Räumlichkeiten für die Fieberambulanz zur Verfügung gestellt hatten.