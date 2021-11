Schwetzinger Geschäftsleute laden zum Late Night Shopping ein

Hell erleuchtet ist die ganze Schwetzinger Innenstadt. Denn die Geschäftsleute um den Stadtmarketingverein haben sich viel Mühe gegeben, um mit einem Christmas Late Night Shopping die Vorweihnachtszeit einzuläuten. Mit stilisierten beleuchteten Holzweihnachtsbäumen zeigen sie an, dass es bei ihnen die beliebten Lose gibt, die dann mit etwas Glück kurz vor Weihnachten in wunderbare Gewinnen münden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Waren es bisher Lichtertüten, die die Losnummer beinhalteten, so sind es jetzt kleine Holzbäumchen, die das Glück verheißen. Manche Geschäftsleute verschenken sie bei einem größeren Einkauf an ihre Kunden, andere verkaufen sie für zwei Euro an alle. Auch im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz sind die Losbäumchen zu haben. Mehr als 200 attraktive Preise im Gesamtwert von mehr als 18 000 Euro sind damit zu gewinnen. Die Hauptpreise sind eine Union-Glashütte-Armbanduhr vom Juwelier am Schloss und ein Memoire-Unikatcollier von Schmuckdesigner Carsten Kissner. Ein Bulls Mountainbike, eine Heißluftballonfahrt, viele Gutscheine und Sachpreise stehen auf der Verlosungsliste.

Gut besucht waren die Geschäfte am Freitagabend trotz der eisigen Temperaturen. Da wurde von den Winterschuhen bis zu zarten Cashmere-Pullovern, von schicken Handtaschen bis zum neuen Wohnzimmerbild, von der schneesicheren Sonnenbrille bis zum Kinderjäckchen alles Mögliche eingekauft.

Und anschließend zog es doch noch ein wenig mehr Leute als zur Eröffnung am Donnerstag auf den Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt trotz der komplizierten Kontrollen und dem zusätzlich notwendigen Schnelltest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2